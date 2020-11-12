Formula 1 pilotları İstanbul yarışı öncesi açıklamalarda bulundu! Lewis Hamilton'dan şampiyonluk sözleri

Formula 1'in İstanbul'da düzenlenecek yeni yarışı öncesi pilotlar görüşlerini ve hislerini basın toplantısında paylaştı.

LEWIS HAMILTON: BU PİSTTE SÜRÜŞ YAPMAK İNANILMAZ

Üzerimde baskı yok. Kendimi rahat hissediyorum. Tamamen yarışa odaklanmış durumdayım. Bütün bir sezonu adım adım düşündük. Burada da kazanmak için elimizden geleni yapacağız.



İstanbul'da 10 yıl önce kazanmıştım. Bu pistte sürüş yapmak inanılmaz. Burada tekrar bulunmak güzel. Yeni araçlarla İstanbul Park Pisti'ni deneyimlemek, özellikle de 8. virajı geçmek ilginç olacak."

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Yedinci şampiyonluğu kazanmak tabii ki önemli ama mücadelemiz sadece bundan ibaret değil. Mücadele hep devam edecek, sadece sayılar değişiyor. Önemli olan insanlara, özellikle de bu sporu seven çocuklara bir mesaj iletebilmek. Hayal etmeliler ve hayallerini gerçekleştirebileceklerine dair girdikleri yolda inançlarını yitirmemeliler.

VETTEL: 8. VİRAJ ÇOK FAZLA TEKNİK GEREKTİRİYOR

2011'de burada galip gelmek benim için önemli bir başarıydı. Uzun zaman sonra yeniden buradayım. Eğlenceli bir pist. Yarıştığımda bunu hissetmiştim. Performans anlamında iniş çıkışlara sahne olabiliyor. İstanbul Park Pisti, birçok yanıyla ilgi çekici ama en fazla göze çarpan yanı 8. viraj. Çok fazla teknik gerektiren bir pist. Yeni jenerasyon araçlarla burada yeniden yarışmak eğlenceli olacak.

RAIKKONEN: İSTANBUL'DA GÜZEL ANILAR VAR

İstanbul'da kazandığım ilk yarıştan bu yana uzun zaman geçti. Geçmişte güzel anılar yaşadığım bir yer. Son olarak 2011'de buradaydım. Buraya tekrar gelmek harika. Keşke seyirci de olsaydı. Her pilot için zorlu bir pist. Nasıl gidecek göreceğiz. Yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Klasmanda takım olarak daha iyi bir noktada olmak isterdik. Sezonu elimizden geldiğince fazla puan toplayıp tamamlamak istiyoruz.

GASLY: İSTANBUL PARK EŞSİZ BİR PİST

Şehirde Formula 1 aracıyla gezmek güzel bir tecrübeydi. Şehrin tarihi yerlerinde aracımla bulunmak benim için heyecan verici oldu ama hız limitini biraz aşmış olabilirim. Şu ana kadar harika iki gün geçirdim. İstanbul Park, teknik ve keskin virajlarıyla eşsiz bir pist. Yarın pistte yarışmak için sabırsızlanıyorum. Son yarışlarda yakaladığımız ivmeyi burada da başarılı olarak devam ettirmek istiyoruz.

VERSTAPPEN:YARIŞ İÇİN SABIRSIZIM

İlginç ve güzel bir pistte mücadele edeceğiz. Sürüş yapmak için sabırsızlanıyorum. İstanbul Park'ın ünlü 8. virajını deneyimlemek harika olacak.

GROSJEAN: BURADA TEKRAR BULUNMAK GÜZEL

Uzun zaman önce GP2 yarışı için İstanbul'daydım. Burada tekrar bulunmak güzel. Bu sabah pistte yürüdüm, harika durumda. Güzel ve farklı bir pist. İyi bir noktada bitirebilmek için yarışta elimden geleni yapacağım.