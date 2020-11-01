Haberler Motor Sporları Son dakika: Mercedes takımı Formula 1'de üst üste 7. kez şampiyon!

Son dakika: Mercedes takımı Formula 1'de üst üste 7. kez şampiyon!

Son dakika haberi: Formula 1 'nın 13. yarışı Emilia-Romagna 'sini kazanırken, Mercedes takımı üst üste 7. şampiyonluğunu elde etti. Mercedes böylece Formula 1 tarihinin en çok şampiyon olan takımı unvanına erişti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 17:02 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 17:14
Son dakika: Mercedes takımı Formula 1'de üst üste 7. kez şampiyon!

Formula 1 'nın 13. yarışı Emilia-Romagna 'sini kazanırken, Mercedes takımı üst üste 7. şampiyonluğunu elde etti.

Portekiz GP'sinde galip gelmesinin ardından en çok yarış kazanan pilot rekorunu kıran Hamilton, aldığı galibiyet ile rekorunu geliştirdi ve 93'e yükseltti.

Yarışa ilk sırada başlayan Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas, ikinci sırada yer aldı. Renault sürücüsü Daniel Ricciardio ise yarışı 3. sırada bitirdi.

MERCEDES ÜST ÜSTE 7. KEZ ŞAMPİYON!
1 takımı, markalar klasmanında üst üste 7. şampiyonluğuna ulaştı. Böylece Alman takımı, markalar klasmanında en çok şampiyon olan Formula 1 takımı oldu.

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