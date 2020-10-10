Haberler Motor Sporları F1 Almanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Bottas'ın!

F1 'sinde pole pozisyonu Bottas'ın!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan 11. yarışla sürdü. Sıralama tuları sonrası, 'sine, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlama hakkı kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 17:40
F1 Almanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Bottas'ın!

'nın 5 bin 148 metrelik Nürburgring Pisti'nde 60 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Bottas, 1.25.269'luk derecesiyle en hızlı tur zamanının sahibi olurken, kariyerinin 14, bu sezon ise 3. pole pozisyonunu elde etti.

Kariyerinde 6 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Hamilton, 1.25.525'lik zamanlamasıyla ikinciliği, ekibinin Hollandalı sürücüsü Max Verstappen de 1.25.562'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Racing Point'te kendisini iyi hissetmediği için üçüncü antrenman seansına çıkmayan Lance Stroll'ün yerine Nico Hulkenberg sıralama turlarına katıldı. En yavaş turu atan Alman pilot, yarınki yarışa son sıradan başlayacak.

Formula 1'de 90 kez podyumun zirvesine çıkan , yarın TSİ 15.10'da koşulacak Almanya 'sinde, kariyerindeki 91 birincilikle en fazla yarış kazanan sürücü olan Alman efsane 'in rekorunu egale etmeye çalışacak.

BİZE ULAŞIN