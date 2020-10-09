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Formula 1'de sezonun 11. yarışı 'da

Formula 1'in 60 tur üzerinden gerçekleşecek olan 11. yarışı 'da gerçekleşecek. Pilotlar ve takımlar belirlenen yarış, Pazar günü TSİ 15:10'da başlayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 14:32 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 15:42
Formula 1'de sezonun 11. yarışı Almanya'da

Formula 1 'nda heyecan 'da yaşanacak. Sezonun 11. yarışı 5 bin 148 metrelik Nürburgring Pisti'nde 60 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış ise Pazar günü TSİ 15.10'da başlayacak.


Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası ise şu şekilde:


PİLOTLAR KLASMANI
1 - (): 205 puan
2 - Valtteri Bottas (Finlandiya): 161
3 - Max Verstappen (): 128
4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 65
5 - Alexander Albon (Tayland): 64


TAKIMLAR KLASMANI
1 - Mercedes: 366
2 - Racing: 192
3 - McLaren: 106
4 - Racing Point: 104
5 - Renault F1 Team: 99

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