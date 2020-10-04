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'daki ikinci yarışta 9'uncu oldu

Milli motosikletçi , Dünya Superbike Şampiyonası ayağının ikinci yarışında 9. oldu. ise 'nın yedinci ayak yarışında 7'nci oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 17:37
Toprak Razgatlıoğlu Fransa'daki ikinci yarışta 9'uncu oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, PATA Yamaha takımıyla adından söz ettiren sporcusu , Magny-Cours Pisti'nde 'da TSİ saat 15.00'te başlayan ikinci yarışını 9. sırada bitirdi.

Bu sonuçla Razgatlıoğlu, 175 puanla pilotlar klasmanında 6. sırada yer aldı.

Öte yandan Turkish KNN Team Takımı'nın 17 yaşındaki genç milli sporcusu , 'nın yedinci ayak yarışları için Magny-Cours Pisti'nde TSİ 13.30'da ikinci yarışta gaza bastı.

Bugünkü yarışa 22. cepten başlayan Can Öncü, 3. sıraya kadar yükselmesine rağmen yapması sonucunda mücadeleyi 7. sırada tamamladı.

Kazadan sonra tekrar ayağa kalktığı ve motorunu sürdüğü gözlenen Can Öncü, 53 puanla pilotlar klasmanında 12. sıraya yükseldi.

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