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02 Ağustos 2020, Pazar
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İspanya'da üçüncü oldu!

Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da üçüncü oldu!

Milli motosikletçi , 'nın ikinci etabı İspanya'daki ikinci yarışı 3. sırada tamamladı. Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda yarışan ise sezonun ilk etabının ikinci yarışında birincilik elde etti.

'nda 'yi temsil eden milli motosikletçi , sezonun ikinci etabı İspanya'da ikinci yarışı 3. sırada bitirdi.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle verilen aranın ardından İspanya'nın Cadiz kentindeki 4,423 kilometrelik Jerez Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta, sporcusu Toprak Razgatlıoğlu piste çıktı.

İlk yarışta üçüncülük elde eden PATA Yamaha takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, 10'uncu cepten başladığı ikinci yarışı da üçüncü sırada tamamladı.

Büyük Britanyalı Scott Redding yarışın birincisi olurken, vatandaşı Chaz Davies ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan, şampiyonada pilotlar arasındaki rekabeti artırmak amacıyla yeni eklenen 10 turluk SuperPole yarışına da katılan Toprak Razgatlıoğlu, aracında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle bu yarışı bitiremedi.

, iki etabın ardından pilotlar klasmanında topladığı 66 puanla 4. sırada yer alıyor.

CAN ÖNCÜ PİSTE ÇIKTI

Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk sezonunu yaşayan milli sporcu ise sezonun ikinci etabı İspanya'daki ikinci yarışını 12. sırada bitirdi. Turkish Racing Team adına yarışan milli sporcu, ilk yarışı ise 9. sırada tamamlamıştı.

BAHATTİN SOFUOĞLU BİRİNCİ OLDU

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Biblion Motoxracing Yamaha takımı adına mücadele eden ve ilk yarışta 6'ncılık elde eden milli motosikletçi ise İspanya'daki sezonun ilk ayağının ikinci yarışında birincilik elde etti.

Milli sporcu, bu derecesiyle pilotlar klasmanında 35 puanla ikinci sıraya yükseldi.

  1. 02.08.2020
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