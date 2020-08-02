Lewis Hamilton'dan müthiş zafer! Patlak lastikle...
Formula 1'de heyecan Britanya'da gerçekleşen 4. yarış ile devam etti. İnanılmaz bir sona sahne alan yarışta bitime 2 tur kala yarışı 2. sırada götüren Bottas'ın lastiği patladı ve Fin sürücü gerilere düştü. Rahat konumda liderliği götüren Lewis Hamilton'un lastiği ise son turda patladı. Tecrübeli pilot buna rağmen yarışı kazanmayı başardı.
Formula 1 Britanya GP'sini Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı. Son 2 turda sırasıyla Bottas, Sainz ve Hamilton'un sol ön lastikleri patladı. Yarışı 2. sırada götüren Bottas 11. sıraya düşerken Lewis Hamilton son turu patlak lastikle tamamlayarak yarışı kazandı.
Max Verstappen yarışı 2. sırada bitirdi, Charles Leclerc ise 3. oldu.
- 02.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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