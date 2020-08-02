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02 Ağustos 2020, Pazar
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'dan müthiş zafer! Patlak lastikle...

Lewis Hamilton'dan müthiş zafer! Patlak lastikle...

Formula 1'de heyecan Britanya'da gerçekleşen 4. yarış ile devam etti. İnanılmaz bir sona sahne alan yarışta bitime 2 tur kala yarışı 2. sırada götüren Bottas'ın lastiği patladı ve Fin sürücü gerilere düştü. Rahat konumda liderliği götüren 'un lastiği ise son turda patladı. Tecrübeli pilot buna rağmen yarışı kazanmayı başardı.

Formula 1 Britanya GP'sini Mercedes'in İngiliz pilotu kazandı. Son 2 turda sırasıyla Bottas, Sainz ve Hamilton'un sol ön lastikleri patladı. Yarışı 2. sırada götüren Bottas 11. sıraya düşerken Lewis Hamilton son turu patlak lastikle tamamlayarak yarışı kazandı.

Max Verstappen yarışı 2. sırada bitirdi, Charles Leclerc ise 3. oldu.

  1. 02.08.2020
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