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01 Aralık 2019, Pazar
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Sezon Hamilton'ın zaferiyle kapandı

Sezon Hamilton'ın zaferiyle kapandı

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı Prix'sini, Mercedes takımının pilotu kazandı.

Mercedes'in takımlar klasmanında, Hamilton'ın da pilotlar klasmanında daha önce şampiyonluğu garantilediği sezonun 21. ve son mücadelesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti 'deki 5,554 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 55 tur üzerinden yapıldı.

, "pole pozisyonu"ndan başladığı yarışı ilk sırada bitirerek bu sezon 11'inci, kariyerinin 84. birinciliğine ulaştı.

pilotun 16,7 saniye gerisindeki -Honda'nın Hollandalı pilotu 2'nci, liderden 43,4 saniye sonra finişe gelen Ferrari pilotu ise 3'üncü oldu.

İLK 10

Abu Dabi Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. (Mercedes)

5. (Ferrari)

6. Alexander Albon (Red Bull)

7. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)

8. Lando Norris (McLaren-Renault)

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso)

10. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 413 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 326

3. Max Verstappen (Hollanda): 278

4. Charles Leclerc (Monaco): 264

5. Sebastian Vettel (Almanya): 240

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 739 puan

2. Ferrari: 504

3. Red Bull: 417

4. McLaren: 145

5. Renault: 91

  1. 01.12.2019
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