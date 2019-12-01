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01 Aralık 2019, Pazar
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Formula 1'i sarsan olay! ve Ferrari...

Formula 1'i sarsan olay! Lewis Hamilton ve Ferrari...

Bu sezon şampiyonluğu 'e kaptıran, 410 milyon dolarlık bütçe ile Formula 1'e en çok yatırım yapan takım olan Ferrari'nin gelecek planı merak ediliyordu. Ferrari'nin, Mercedes'in şampiyon pilotu ile görüştüğü iddia edildi...

Formula 1'de 2019 sezonu pilotu Hamilton'un şampiyonluğu ile sona ererken Ferrari takımı yine hayal kırıklığı içinde sezonu kapattı. Sezona Ferrari takımı içinde birinci pilot olarak başlayan Vettel, genç sürücü Charles Leclerc'in çıkışına engel olamadı. 410 milyon dolarlık bütçe ile Formula 1'e en çok yatırım yapan takım olan Ferrari'nin gelecek planı merak ediliyor.

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İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, 2019 ve 2020 yılları için Mercedes'le sezon başına 50 milyon dolarlık anlaşma imzalayan Hamilton'ın Ferrari başkanı John Elkann ile görüştüğünü yazdı. Bu görüşmenin bir değil iki kez yapıldığının altı çizildi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise için olumlu açıklamalarda bulundu. Binotto, "Lewis şu anda sıra dışı, harika bir pilot. 2021'de onun boşta olduğunu bilmek, bizi mutlu eder ancak dürüst olmak gerekirse bir karar vermek için erken. Şu anda sahip olduğumuz pilotlardan dolayı mutluyuz. Gelecek senenin bir noktasında görüşmelere başlayacağız ve ne yapacağımıza karar vereceğiz." yanıtını verdi.

  1. 01.12.2019
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