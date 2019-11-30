Ayhancan Güven 'Porsche'nin 2020 genç sürücüsü' seçildi
Milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche'nin 2020 genç sürücüsü olarak seçildi.
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) desteğinde 3 sezondur Türkiye'yi dünya pistlerinde başarıyla temsil eden 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche'nin 2020 genç sürücüsü olarak seçildi.
Portekiz'de 3 gün süren kampta, dünya genelinden 25 yaş altındaki 12 aday arasından seçilen Güven, 2020 sezonunda Porsche Mobil 1 Supercup'ta şampiyonluk mücadelesi verecek. Güven, ayrıca 'Pistlerde yarışan fabrika destekli ilk Türk pilot' olarak da adını bir kez daha otomobil sporları tarihine yazdırmış oldu.
2018 sezonunda Benelux ve Fransa serilerini şampiyon olarak tamamlayan ve 2019 sezonunda da Fransa şampiyonluğunu tekrarlarken, ilk sezonunda Supercup ikincisi ve çaylak şampiyonu olmayı başaran Ayhancan Güven, "Burada olmak bir hayaldi, uzun ve yoğun bir çalışmanın sonucunda kariyerimde yepyeni bir sayfaya başlıyorum. 17 senedir bu noktalara gelebilmek için çalıştım ve başardığımız için çok mutluyum. Başta bana yarışma imkanını bana veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na, bu süreçte hep yanımda olan aileme, destekleyen herkese sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.
- 30.11.2019
- Dündar Keşaplı'dan Burak Yılmaz açıklaması!
- Emre Bol: Son yıllarda Avrupa'da ülke puanının düşmesinin sebebi Galatasaray'dır
- Firari FETÖ’cü Hakan Şükür bakın nerede ve nasıl görüntülendi! İZLE
- Okan Buruk: Almanya'da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz
- Ünal Karaman: "7 altyapı oyuncumuzun 6’sı forma giydi"
-
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
-
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Toplam 4
Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
-
Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı!
Toplam 1
Yorum
01ADS çocuğu bitirecekler kararlılar
Ayhancan Güven 'Porsche'nin 2020 genç sürücüsü' seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.