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30 Kasım 2019, Cumartesi
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'Porsche'nin 2020 genç sürücüsü' seçildi

Ayhancan Güven 'Porsche'nin 2020 genç sürücüsü' seçildi

Milli sporcu , Porsche'nin 2020 genç sürücüsü olarak seçildi.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve (TOSFED) desteğinde 3 sezondur Türkiye'yi dünya pistlerinde başarıyla temsil eden 21 yaşındaki milli sporcu , Porsche'nin 2020 genç sürücüsü olarak seçildi.


Portekiz'de 3 gün süren kampta, dünya genelinden 25 yaş altındaki 12 aday arasından seçilen Güven, 2020 sezonunda Porsche Mobil 1 Supercup'ta şampiyonluk mücadelesi verecek. Güven, ayrıca 'Pistlerde yarışan fabrika destekli ilk Türk pilot' olarak da adını bir kez daha otomobil sporları tarihine yazdırmış oldu.


2018 sezonunda Benelux ve Fransa serilerini şampiyon olarak tamamlayan ve 2019 sezonunda da Fransa şampiyonluğunu tekrarlarken, ilk sezonunda Supercup ikincisi ve çaylak şampiyonu olmayı başaran Ayhancan Güven, "Burada olmak bir hayaldi, uzun ve yoğun bir çalışmanın sonucunda kariyerimde yepyeni bir sayfaya başlıyorum. 17 senedir bu noktalara gelebilmek için çalıştım ve başardığımız için çok mutluyum. Başta bana yarışma imkanını bana veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na, bu süreçte hep yanımda olan aileme, destekleyen herkese sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.

  1. 30.11.2019
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