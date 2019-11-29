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29 Kasım 2019, Cuma
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Formula 1'de son durak

Formula 1'de son durak Abu Dabi

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak sezonun 21. yarışıyla sona erecek. Başkent 'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapılacak mücadelenin sıralama turu, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 1 Aralık Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Büyük Britanyalı 34 yaşındaki , sezonun 19. yarışı ABD 'sinde kariyerinin altıncı şampiyonluğunu ilan etmişti.

Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (): 387 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 314

3. Max Verstappen (): 260

4. Charles Leclerc (Monako): 249

5. (): 230


TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 701 puan

2. Ferrari: 479

3. : 391

4. McLaren: 140

5. Renault: 91

  1. 29.11.2019
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