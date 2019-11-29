Formula 1'de son durak Abu Dabi
2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak sezonun 21. yarışıyla sona erecek. Başkent Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapılacak mücadelenin sıralama turu, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 1 Aralık Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.
Büyük Britanyalı 34 yaşındaki Lewis Hamilton, sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde kariyerinin altıncı şampiyonluğunu ilan etmişti.
Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 387 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 314
3. Max Verstappen (Hollanda): 260
4. Charles Leclerc (Monako): 249
5. Sebastian Vettel (Almanya): 230
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 701 puan
2. Ferrari: 479
3. Red Bull: 391
4. McLaren: 140
5. Renault: 91
- 29.11.2019
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Fenerbahçe Beko 89- 76 Khimki | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
Berlin De Colo nadiren. Leo westerman ise hala ortalıkta yok. 30 35 sayı atmiş vayy takımı ucurmus diyemedik bir kere bile
Formula 1'de son durak Abu Dabi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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