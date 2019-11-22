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22 Kasım 2019, Cuma
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Pit stop rekoru

Pit stop rekoru

takımı , yer çekimsiz ortamda pit stop rekoru kırdı. 'daki tesislerde 10 bin metre yükseklikte 20 saniyenin altında 4 tekerlek takıldı.

takımı , yer çekimsiz ortamda pit stop rekoru kırdı. 'daki tesislerde 10 bin metre yükseklikte 20 saniyenin altında 4 tekerlek takıldı.

VODAFONE İMZASI
E-Spor Federasyonu'nun düzenlendiği ilk resmi turnuvaya Vodafone FreeZone isim sponsoru oldu. Elemeler Vodafone TV'den izlenecek.

KAYITLAR OCAKTA
32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için başvurular 4 Ocak 2020'de alınacak. Asya- Avrupa arasındaki yarış 12 Temmuz'da düzenlenecek.

  1. 22.11.2019
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