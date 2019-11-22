Pit stop rekoru
F1 takımı Red Bull, yer çekimsiz ortamda pit stop rekoru kırdı. Moskova'daki tesislerde 10 bin metre yükseklikte 20 saniyenin altında 4 tekerlek takıldı.
F1 takımı Red Bull, yer çekimsiz ortamda pit stop rekoru kırdı. Moskova'daki tesislerde 10 bin metre yükseklikte 20 saniyenin altında 4 tekerlek takıldı.
VODAFONE İMZASI
Türkiye E-Spor Federasyonu'nun düzenlendiği ilk resmi turnuvaya Vodafone FreeZone isim sponsoru oldu. Elemeler Vodafone TV'den izlenecek.
KAYITLAR OCAKTA
32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için başvurular 4 Ocak 2020'de alınacak. Asya- Avrupa arasındaki yarış 12 Temmuz'da düzenlenecek.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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