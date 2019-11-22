Kenan Sofuoğlu: Türkiye'de yeterli tesis yok - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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: 'de yeterli tesis yok

Kenan Sofuoğlu: Türkiye'de yeterli tesis yok

sporcusu , Feriye Ortaköy'de düzenlenen ve AK Parti Milletvekili aynı zamanda da Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi ile Yamaha Genel Müdürü 'in katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'nda 'yi temsil eden milli motosikletçi , "Seneye çok güzel işler yapacağım. Tek hedefim, Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olmak" dedi.

PATA Yamaha takımıyla 2 sezonluk anlaşma yaptığı için mutlu olduğunu dile getiren Razgatlıoğlu, "Geçen sene bu takımda olmayı hayal ediyordum. Bu sene hayalim gerçek oldu. İlk test sürüşünde kendimi daha iyi hissettim. Daha güzel işler yapacağıma inanıyorum" şeklinde konuştu.

"ÜZERİMDE BİR BASKI VAR"
Bir fabrika takımı adına mücadele ettiği için heyecanlı olduğunu da söyleyen Toprak Razgatlıoğlu, "Üzerimde bir baskı var. Üst üste 5 sezon tek başıma yarıştım. Şimdi takım arkadaşım var. Her yarışta en iyisini yapmak zorundayım. Buna alışacağım. Testlere başladık. Motor çok hafif ve ufak. Elektroniği çok güzel çalışıyor. Seneye çok güzel işler yapacağım. Tek hedefim, Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olmak" diye konuştu.

SOFUOĞLU: "EN BÜYÜK TAKIMA İMZA ATTIK"
, Toprak Razgatlıoğlu'nun önemli başarılar elde ettiğine vurgu yaparak, "Toprak'ın, Yamaha'da olması kolay değildi. Dünyanın en büyük takımına bir Türk sporcunun olması zor. Burada birçok kişinin emeği var. Bir Türk sporcuyu futbolda ve nasıl transfer ediyorsa, biz de Toprak'ı motorsporlarında böyle bir takıma koyduk. Çok şükür en büyük takıma imza attık. Toprak'ın başarısı Türkiye'yi motor sporlarında daha iyi yerlere taşıyacaktır. Toprak'ın 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşarak tarihin en genç şampiyonu olmasını hayal ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE YETERLİ TESİS YOK"
Motorsporları için Türkiye'de yeterli tesis olmamasından Sofuoğlu, şöyle konuştu:
"Ülkemizin en büyük eksiği tesisi. Her yerde birçok spor tesisi var. Motorsporları için ise sadece bulunuyor. Oraya da girmek o kadar kolay değil. Bütçeler yetmiyor. Türkiye'nin en az 5-6 bölgesinde motor sporlarına uygun tesis yapılması gerektiğini düşünüyorum. Henüz devleti böyle bir eksiklik olduğu konusunda inandıramadık. Devlet henüz bunun bilincinde değil. Şu an bunu kabullendirmeye gücüm yetmiyor. İnşallah ileride bunu başarabiliriz. Görev sürem bitince iznimi isteyeceğim. Vaktimi gençlere ayıracağım. Tüm enerjimi çocuklara vereceğim."

CANSEVER: "TOPRAK, BİZE DÜNYA ŞAMPİYONLUKLARI GETİRECEK"
de Toprak'ın Dünya Superbike Şampiyonası'nda birçok şampiyonluk yaşayacağına inandığını bildirerek, "Dünya çapında motor sporlarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Her zaman en iyilerle çalışıyoruz. Mavi rengin bize verdiği ruhla Toprak ile anlaşma imzaladık. Toprak, hırsı ve inancı bize dünya şampiyonlukları getirecek. Toprak'ı aramıza almaktan dolayı çok mutluyuz" açıklamasını yaptı.

  1. 22.11.2019
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