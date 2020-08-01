Büyük Britanya'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Büyük Britanya'da pole pozisyonu 'ın

Büyük Britanya'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı 'sinin sıralama turlarını, Mercedes pilotu ilk sırada tamamladı. Hamilton'ın takım arkadaşı ikinci, 'dan ise 3. sırayı elde etti.

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı 'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu ilk sıradan başlayacak.

'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında Hamilton, 1.24.303'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Hamilton, kariyerinde 91'inci kez pole pozisyonu kazanma başarısı gösterdi.

Fin pilot , takım arkadaşı Hamilton'ın 0.3 saniye gerisinde ikinciliği elde etti. ekibinin Hollandalı pilotu ise liderin 1.0 saniye ardından yarışa üçüncü sırada başlama hakkı kazandı.

Mart ayında 'da başlaması beklenen ancak yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı, yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

  1. 01.08.2020
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