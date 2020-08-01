Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da podyuma çıktı - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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'da podyuma çıktı

Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da podyuma çıktı

Milli motosikletçi , 'nın 'daki ikinci etabının ilk yarışını üçüncü sırada tamamlayarak podyuma çıktı.

'nda 'yi temsil eden milli motosikletçi , sezonun ikinci etabı 'da ilk yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle verilen aranın ardından İspanya'nın Cadiz kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde düzenlenen ilk yarışta, sporcusu Razgatlıoğlu piste çıktı.

PATA Yamaha takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, 5'inci cepten başladığı yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Büyük Britanyalı Scott Redding yarışın birincisi olurken, vatandaşı Jonathan Rea ikinci sırada yer aldı.

Salgın arasında kendisini hazır tuttuğunu belirten Razgatlıoğlu, "Bu çalışmaların karşılığını da podyumla aldık. Bu kadar uzun süreden sonra yeniden ritim tutturmak herkes için çok zor. O sebeple geri dönüş yarışında podyumu elde ettiğimiz için çok mutluyum. Her zaman söylediğimiz gibi bizim bir hayalimiz var. 2020 Dünya Superbike şampiyonu olmak. Bu hedefe bir adım daha yaklaştığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

Şampiyonada İspanya etabının ikinci yarışı, yarın TSİ 15.00'te yapılacak.

  1. 01.08.2020
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