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17 Temmuz 2020, Cuma
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Sofuoğlu çalıştırıyor

Sofuoğlu çalıştırıyor

Superbike, Supersport, Supersport300, Moto3 ve Superbike şampiyonalarında yer alacak milli motosikletçiler, Sofuoğlu liderliğinde pistlere çıkmaya hazırlanıyor.

Superbike, Supersport, Supersport300, Moto3 ve Superbike şampiyonalarında yer alacak milli motosikletçiler, Sofuoğlu liderliğinde pistlere çıkmaya hazırlanıyor.

  1. 17.7.2020
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