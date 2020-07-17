MotoGP'de sezon İspanya’da açılıyor
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası, 19 Temmuz Pazar günü İspanya Grand Prix'si ile başlayacak.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun ilk yarışı 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde 25 tur üzerinden gerçekleşecek.
TSİ 15.00'te start alacak yarışta gözler son 4 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Marc Marquez'in üzerinde olacak. Son 7 yılda 6 kez mutlu sona ulaşmayı başaran, toplamda ise 8 şampiyonluğu bulunan Marquez, sezonu zaferle açmak istiyor.
2013'ten bu yana MotoGP'de 56'sı yarış zaferi olmak üzere 95 kez podyuma çıkan ve bu sezonun da en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterilen İspanyol sporcu, geçen seneyi MotoGP tarihinin en yüksek puanını (420) toplayarak tamamlamıştı.
- 17.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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