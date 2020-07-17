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17 Temmuz 2020, Cuma
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MotoGP'de sezon ’da açılıyor

MotoGP'de sezon İspanya’da açılıyor

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası, 19 Temmuz Pazar günü 'si ile başlayacak.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun ilk yarışı 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde 25 tur üzerinden gerçekleşecek.

TSİ 15.00'te start alacak yarışta gözler son 4 yılın şampiyonu sporcusu 'in üzerinde olacak. Son 7 yılda 6 kez mutlu sona ulaşmayı başaran, toplamda ise 8 şampiyonluğu bulunan Marquez, sezonu zaferle açmak istiyor.

2013'ten bu yana MotoGP'de 56'sı yarış zaferi olmak üzere 95 kez podyuma çıkan ve bu sezonun da en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterilen İspanyol sporcu, geçen seneyi MotoGP tarihinin en yüksek puanını (420) toplayarak tamamlamıştı.

  1. 17.07.2020
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