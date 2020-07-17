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17 Temmuz 2020, Cuma
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1'de iki kişide corona virüsü tespit edildi

Formula 1'de iki kişide corona virüsü tespit edildi

1 'nda 'da düzenlenecek sezonun 3. yarışı öncesi iki kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı.

1 'nda 'da düzenlenecek sezonun 3. yarışı öncesi iki kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 10-16 Temmuz tarihlerinde sürücüler, teknik ekip ve çalışanlara 4 bin 997 test yapıldığı, iki kişinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Kimlikleri açıklanmayan iki kişinin 'da düzenlenen ilk iki yarışa katılmadığı vurgulanan açıklamada, gereken tedbirlerin alındığı ve söz konusu kişilerin karantinaya alındığı belirtildi.

Mart ayında 'da başlaması beklenirken salgın nedeniyle ancak bu ay başında düzenlenen Formula 1'in üçüncü ayağı, Macaristan'da bu hafta sonu koşulacak.

  1. 17.07.2020
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