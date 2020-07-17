Formula 1'de iki kişide corona virüsü tespit edildi
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Macaristan'da düzenlenecek sezonun 3. yarışı öncesi iki kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Macaristan'da düzenlenecek sezonun 3. yarışı öncesi iki kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı.
Organizasyondan yapılan açıklamada, 10-16 Temmuz tarihlerinde sürücüler, teknik ekip ve çalışanlara 4 bin 997 test yapıldığı, iki kişinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Kimlikleri açıklanmayan iki kişinin Avusturya'da düzenlenen ilk iki yarışa katılmadığı vurgulanan açıklamada, gereken tedbirlerin alındığı ve söz konusu kişilerin karantinaya alındığı belirtildi.
Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenirken salgın nedeniyle ancak bu ay başında düzenlenen Formula 1'in üçüncü ayağı, Macaristan'da bu hafta sonu koşulacak.
- 17.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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