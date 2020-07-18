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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Macaristan'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı 'sinin sıralama turları gerçekleştirildi. Mercedes pilotu 1.13.447'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı 'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu ilk sıradan başlayacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında Hamilton, 1.13.447'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Hamilton, kariyerinde 90. kez pole pozisyonu kazanma başarısı gösterdi.

Fin Valtteri Bottas, takım arkadaşı Hamilton'ın 0.1 saniye gerisinde ikinciliği elde etti. Racing Point ekibinden Kanadalı Lance Stroll ise liderin 0.9 saniye ardından yarışa üçüncü sırada başlama hakkı kazandı.

Mart ayında 'da başlaması beklenen ancak yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı, yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

  1. 18.07.2020
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