Lewis Hamilton'dan tarihi zafer! Michael Schumacher'i yakaladı
Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı Macaristan Grand Prix'sinde zafer Lewis Hamilton'ın oldu. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu, Hungaroring'de 8. kez kürsünün en tepesine çıkarken, efsane Michael Shumacher'in bir pistte en çok yarış kazanma rekorunu da egale etti.
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü yarışı Macaristan Grand Prix'sinde Lewis Hamilton rüzgarı esti. Mercedes AMG Petronas'ın Büyük Britanyalı pilotu, pole pozisyonunda başladığı yarışı en önde tamamlayıp bu sezon üst üste ikinci zaferine ulaştı.
SCHUMACHER'İ YAKALADI!
Macaristan'da 8. kez damalı bayrağı ilk sırada gören Hamilton, Michael Schumacher'e ait bir yarışı en çok kazanma rekoruna (Fransa Grand Prix'si 8 kez) ortak oldu.
VERSTAPPEN İKİNCİ, BOTTAS ÜÇÜNCÜ OLDU
Red Bull sürücüsü Max Verstappen ikinci olurken, Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 3. sırayı elde etti.
Lewis Hamilton bu sonucun ardından sürücüler klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Takımlar sıralamasında da Mercedes ilk sıradaki yerini korudu.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 18:37
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