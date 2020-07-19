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19 Temmuz 2020, Pazar
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'dan tarihi zafer! 'i yakaladı

Lewis Hamilton'dan tarihi zafer! Michael Schumacher'i yakaladı

Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı 'sinde zafer 'ın oldu. Mercedes'in pilotu, Hungaroring'de 8. kez kürsünün en tepesine çıkarken, efsane Michael Shumacher'in bir pistte en çok yarış kazanma rekorunu da egale etti.

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü yarışı 'sinde rüzgarı esti. Mercedes AMG Petronas'ın pilotu, pole pozisyonunda başladığı yarışı en önde tamamlayıp bu sezon üst üste ikinci zaferine ulaştı.

SCHUMACHER'İ YAKALADI!
Macaristan'da 8. kez damalı bayrağı ilk sırada gören Hamilton, 'e ait bir yarışı en çok kazanma rekoruna (Fransa Grand Prix'si 8 kez) ortak oldu.

VERSTAPPEN İKİNCİ, BOTTAS ÜÇÜNCÜ OLDU
sürücüsü Max Verstappen ikinci olurken, Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 3. sırayı elde etti.

Lewis Hamilton bu sonucun ardından sürücüler klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Takımlar sıralamasında da Mercedes ilk sıradaki yerini korudu.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 18:37
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