Lewis Hamilton'dan tarihi zafer! Michael Schumacher'i yakaladı

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü yarışı Macaristan Grand Prix'sinde Lewis Hamilton rüzgarı esti. Mercedes AMG Petronas'ın Büyük Britanyalı pilotu, pole pozisyonunda başladığı yarışı en önde tamamlayıp bu sezon üst üste ikinci zaferine ulaştı.

SCHUMACHER'İ YAKALADI!

Macaristan'da 8. kez damalı bayrağı ilk sırada gören Hamilton, Michael Schumacher'e ait bir yarışı en çok kazanma rekoruna (Fransa Grand Prix'si 8 kez) ortak oldu.

VERSTAPPEN İKİNCİ, BOTTAS ÜÇÜNCÜ OLDU

Red Bull sürücüsü Max Verstappen ikinci olurken, Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 3. sırayı elde etti.

Lewis Hamilton bu sonucun ardından sürücüler klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Takımlar sıralamasında da Mercedes ilk sıradaki yerini korudu.