Mercedes Avusturya'da duble yaptı! Zirve Hamilton'ın
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda art arda ikinci kez koşulan Avusturya GP'sinde zafer Lewis Hamilton'ın oldu. Takım arkadaşı Valtteri Bottas ise yarışı ikinci sırada tamamladı. Mercedes-AMG Petronas bu sonuçla sezonun ikinci yarışını 'duble' yaparak tamamladı.
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışında da Mercedes-AMG Petronas zirveyi kimseye bırakmadı. Üst üste ikinci defa koşulan Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton, baştan sona kontrol ettiği yarışı ilk sırada tamamladı. Mücadeleye 4. cepten başlayan Valtteri Bottas ise damalı bayrağın altından ikinci sırada geçti. Bu sonuçla Mercedes-AMG Petronas, markalar sıralamasında zirvedeki yerini korudu.
Sıralama turları sonrasında ilk cebi kazanan Hamilton, pit-stoplar dahil olmak üzere hep rakiplerinin önünde kalmayı başardı. Yarış boyunca zirveyi hiç kaybetmeyen Britanyalı pilot, sezonun kendisi adına ilk galibiyetine de ulaşmış oldu. Yağış altında yapılan sıralama turları sonrasında dördüncü cebi elde eden Bottas ise, yarışın hemen başında üçüncü sıraya tırmandı. Bu andan sonra yerini korumayı başaran Fin sürücü, bitime 4 tur kala yaptığı atakla ikinci sıraya yerleşti ve damalı bayrağı da ikinci olarak geçti.
Avusturya Grand Prix'si sonrasında Valtteri Bottas 43 puanla pilotlar sıralamasında ilk sırayı elde ederken Lewis Hamilton da 37 puanla ikinci basamakta yer aldı. Mercedes-AMG Petronas ise 80 puanla markalar sıralamasında liderlik koltuğunu korudu. Sezonun üçüncü yarışı 19 Temmuz'da Macaristan'da koşulacak.
- 12.07.2020
- Görüşmeler tıkandı! Galatasaray Maicon'u geri çağırdı
- Sevilla-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Fatih Terim'den Emin Bayram ve Donk açıklaması!
- Napoli-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Leganes-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Fenerbahçe maçı öncesi...
- Son dakika haberleri: İlk transfer uçağı kalkıyor! Galatasaray'ın istediği isim Fenerbahçe için geliyor
- Falcao manşet oldu! "Yine maç kaçırdı ve Galatasaray..."
- Trabzonspor şampiyonluk peşinde! İşte Hüseyin Çimşir'in Denizlispor 11'i
- Yer yerinden oynayacak! Cristiano Ronaldo için çılgın transfer planı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mercedes Avusturya'da duble yaptı! Zirve Hamilton'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.