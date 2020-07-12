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12 Temmuz 2020, Pazar
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Mercedes 'da duble yaptı! Zirve Hamilton'ın

Mercedes Avusturya'da duble yaptı! Zirve Hamilton'ın

Formula 1 'nda art arda ikinci kez koşulan GP'sinde zafer 'ın oldu. Takım arkadaşı ise yarışı ikinci sırada tamamladı. Mercedes-AMG Petronas bu sonuçla sezonun ikinci yarışını 'duble' yaparak tamamladı.

2020 Formula 1 'nın ikinci yarışında da Mercedes-AMG Petronas zirveyi kimseye bırakmadı. Üst üste ikinci defa koşulan 'sinde pole pozisyonundan başlayan , baştan sona kontrol ettiği yarışı ilk sırada tamamladı. Mücadeleye 4. cepten başlayan ise damalı bayrağın altından ikinci sırada geçti. Bu sonuçla Mercedes-AMG Petronas, markalar sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Sıralama turları sonrasında ilk cebi kazanan Hamilton, pit-stoplar dahil olmak üzere hep rakiplerinin önünde kalmayı başardı. Yarış boyunca zirveyi hiç kaybetmeyen Britanyalı pilot, sezonun kendisi adına ilk galibiyetine de ulaşmış oldu. Yağış altında yapılan sıralama turları sonrasında dördüncü cebi elde eden Bottas ise, yarışın hemen başında üçüncü sıraya tırmandı. Bu andan sonra yerini korumayı başaran Fin sürücü, bitime 4 tur kala yaptığı atakla ikinci sıraya yerleşti ve damalı bayrağı da ikinci olarak geçti.

Avusturya Grand Prix'si sonrasında Valtteri Bottas 43 puanla pilotlar sıralamasında ilk sırayı elde ederken Lewis Hamilton da 37 puanla ikinci basamakta yer aldı. Mercedes-AMG Petronas ise 80 puanla markalar sıralamasında liderlik koltuğunu korudu. Sezonun üçüncü yarışı 19 Temmuz'da 'da koşulacak.

  1. 12.07.2020
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