Milli sporcumuz Ayhancan Güven, Red Bull Ring'de ikinci oldu - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Milli sporcumuz , Ring'de ikinci oldu

Milli sporcumuz Ayhancan Güven, Red Bull Ring'de ikinci oldu

Milli sporcumuz 'ta sezonun ikinci yarışını ikincilikle tamamladı ve podyuma çıktı.

Gençlik ve , ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) katkılarıyla ''ta mücadele eden , yarışı ikinci tamamladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en prestijli tek marka serisi olan 'Porsche Super Cup'ta milli sporcu Ayhancan Güven, şampiyonanın ikinci yarışında ikinci olarak podyuma çıktı.

Avusturya Ring'de koşulan yarışa, sıralama turlarında en iyi zamanı yaparak ilk sırada başlayan 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan, 17 turun sonunda damalı bayrağın altından ikinci sırada geçerek şampiyona için önemli puanları hanesine yazdırdı.

Porsche Junior pilotu ve Red Bull sporcusu Ayhancan, sezonun üçüncü yarışı için 17-19 Temmuz tarihlerinde Hungaroring pistinde direksiyon başına geçecek.

  1. 12.07.2020
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