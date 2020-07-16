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16 Temmuz 2020, Perşembe
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1 ekibi 'da Russell ve ile yola devam

Formula 1 ekibi Williams'da Russell ve Latifi ile yola devam

1 ekiplerinden , gelecek sezonda da mevcut pilotları ve Nicholasi ile yarışmaya devam edeceklerini resmen açıkladı.

1 takımlarından , 2021'de mevcut pilotları ve Nicholas ile yarışacak.

Williams'tan yapılan açıklamada, gelecek sezon Büyük Britanyalı Russell ve asıllı Kanadalı Latifi ile yarışmaya devam edileceği duyuruldu.

Daha önce F2 şampiyonu olan 22 yaşındaki Russell 2019'da, 25 yaşındaki Latifi ise sezon başında Williams'a katılmıştı.

  1. 16.07.2020
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