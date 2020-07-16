Formula 1 ekiplerinden Williams, gelecek sezonda da mevcut pilotları George Russell ve Nicholasi ile Latifi yarışmaya devam edeceklerini resmen açıkladı.
Formula 1 takımlarından Williams, 2021'de mevcut pilotları George Russell ve Nicholas Latifi ile yarışacak.
Williams'tan yapılan açıklamada, gelecek sezon Büyük Britanyalı Russell ve İran asıllı Kanadalı Latifi ile yarışmaya devam edileceği duyuruldu.
Daha önce F2 şampiyonu olan 22 yaşındaki Russell 2019'da, 25 yaşındaki Latifi ise sezon başında Williams'a katılmıştı.
- 16.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Formula 1 ekibi Williams'da Russell ve Latifi ile yola devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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