F1 bugün start alıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2020 sezonu heyecanı, Avusturya Grand Prix'si ile başlayacak. F1'de şu ana kadar Avustralya, Hollanda, Monaco, Azerbaycan, Fransa, Singapur ve Japonya grand prix'leri iptal edildi. ABD, Meksika ve Brezilya yarışları da olmayabilir.

KRAL HÂLÂ SCHUMACHER

2020 sezonu, Avusturya'da başlayacak Formula 1'de en fazla şampiyonluk kazanan pilot rekorunu, Michael Schumacher elinde tutuyor. Schumacher'i, 6 şampiyonlukla Hamilton, 5 şampiyonlukla Fangio izliyor. Prost ve Sebastian Vettel'in ise 4'er şampiyonluğu var.