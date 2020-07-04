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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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bugün start alıyor

F1 bugün start alıyor

Formula 1 'nda 2020 sezonu heyecanı, 'si ile başlayacak.

Formula 1 'nda 2020 sezonu heyecanı, 'si ile başlayacak. 'de şu ana kadar , , Monaco, , , Singapur ve 'leri iptal edildi. ABD, ve yarışları da olmayabilir.

KRAL HÂLÂ SCHUMACHER

2020 sezonu, Avusturya'da başlayacak Formula 1'de en fazla şampiyonluk kazanan pilot rekorunu, elinde tutuyor. Schumacher'i, 6 şampiyonlukla Hamilton, 5 şampiyonlukla Fangio izliyor. Prost ve 'in ise 4'er şampiyonluğu var.

  1. 4.7.2020
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