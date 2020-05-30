Formula 1 temmuz ayında geri dönüyor!
Corona virüsü nedeniyle bu sezon birçok yarışı iptal edilen Formula 1 için müjdeli haber geldi. Avusturya Sağlık Bakanlığı, 5 ve 12 Temmuz'da yapılması planlanan Avusturya Grand Prix'sine onay verdi.
Avusturya Sağlık Bakanlığı, 5 ve 12 Temmuz'da yapılması planlanan Formula 1 yarışlarına onay verdi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sıkı hijyen kuralları uygulanarak ve düzenli testler yapılarak organizasyonun düzenleneceği duyuruldu.
Spielberg kentindeki Red Bull Pisti'nde yapılması planlanan Avusturya Grand Prix'si 2020 sezonunun ilk yarışı olacak.
Seyircisiz düzenlenmesi planlanan yarışlar 5 ve 12 Temmuz tarihlerinde 2 defa koşulacak.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelenmiş veya iptal edilmişti.
- 30.05.2020
- Canlı yayında duyurdu! "Trabzonspor ile iki futbolcumuz için daha görüşüyoruz"
- Canlı yayında transferi doğruladı! Mert Hakan ve Emre Kılınç...
- Fenerbahçe'den dev proje! Dolu tribünlere karşı oynayacak
- Babel gerçeği ortaya çıktı! Sözleşmede o madde...
- Galatasaray'da dev plan! Mert Hakan ve Emre Kılınç...
- Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Beckham ve transfer...
- Tarihe geçen maç! Taraftarlardan sosyal mesafeli destek
- Serhat Akın çıldırdı! 'Mesut Özil' sözleri Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti
- Thiago Silva için düğmeye basıldı! Süper Lig'e geliyor
- Son dakika corona virüsü haberi: Corona virüsü tedavisinde son durum ne? Aşı...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Formula 1 temmuz ayında geri dönüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.