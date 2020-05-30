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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Motor Sporları Formula 1'den müjdeli haber! O tarihte başlıyor

Formula 1 temmuz ayında geri dönüyor!

Formula 1 temmuz ayında geri dönüyor!

Corona virüsü nedeniyle bu sezon birçok yarışı iptal edilen Formula 1 için müjdeli haber geldi. , 5 ve 'da yapılması planlanan Avusturya 'sine onay verdi.

, 5 ve 'da yapılması planlanan Formula 1 yarışlarına onay verdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sıkı hijyen kuralları uygulanarak ve düzenli testler yapılarak organizasyonun düzenleneceği duyuruldu.

Spielberg kentindeki Pisti'nde yapılması planlanan Avusturya 'si 2020 sezonunun ilk yarışı olacak.

Seyircisiz düzenlenmesi planlanan yarışlar 5 ve 12 Temmuz tarihlerinde 2 defa koşulacak.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelenmiş veya iptal edilmişti.

  1. 30.05.2020
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