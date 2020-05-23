Formula 1'de takım bütçelerine sınırlama geliyor
Corona virüsü nedeniyle 22 ayaklı yarış takviminin yarısına yakını ertelenen Formula 1'de alarma geçildi. Formula 1 yönetimi, takımlarla yapılan görüşme sonrası takımlara bütçe sınırı getirme kararı aldı. F1 yönetimi aldığı bu kararla corona virüsünün Formula 1 ekonomisine yansıyan olumsuz etkisinin azalmasını planlıyor.
Tüm dünyadaki spor organizasyonlarının ertelenmesine ve iptal edilmesine neden olan corona virüsü, Formula 1'i de ekonomik anlamda vurmuş durumda. 22 ayaklı yarış takviminin yarısına yakınının ertelenmesinin ardından şimdi de takımlara bütçe kısıtlaması getirileceği öğrenildi.
DÜZENLİ OLARAK BÜTÇELER DÜŞÜRÜLECEK
Ajansspor'un derlediği habere göre, Formula 1 ekipleriyle yapılan görüşmeler sonrasında 2021 sezonundan itibaren takımların bütçe sınırlamalarında düzenli olarak düşüşe gidilecek.
Buna göre takımlar 2021'de 145 milyon dolar, 2022'de 140 milyon dolar, 2023'te ise 135 milyon dolar harcayabilecekler. Formula 1'de yarışan ekiplerden yeterli desteği alan bu kararın kısa zaman içerisinde yürürlüğe girmesi ve takımlar tarafından uygulanması bekleniyor.
PİLOT MAAŞLARINI ETKİLEMEYECEK
Çıkan kararla birlikte salgın hastalığın Formula 1 üzerindeki ekonomik anlamda olumsuz etkilerinin giderilmesi ve takımlar arasındaki makasın açılmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Öte yandan Belirlenen bu kısıtlamalar takımların pazarlama giderlerini ve pilot, teknik ekip, yönetici maaşlarını etkilemeyecek.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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