Formula 1'in Belçika etabı seyircisiz düzenlenecek
Çin'de ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dğnyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle Formula 1'de de 10 etap ertelenmişti. Valon Bölgesi Başkanı Elio Di Rupo, 30 Ağustos'ta yapılması planlanan Belçika Grand Prix'sinin seyircisiz düzenleneceğini açıkladı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Belçika etabı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz gerçekleştirilecek.
Valon Bölgesi Başkanı Elio Di Rupo, 30 Ağustos'ta yapılması planlanan Belçika Grand Prix'sinin seyircisiz düzenleneceğini açıkladı.
Geçen ay ülkede corona virüsü salgını nedeniyle kalabalık kitlelerin katılacağı tüm organizasyonlar 31 Ağustos'a kadar yasaklanmış, Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın bilet satışları da askıya alınmıştı.
SALGIN NEDENİYLE 10 ETAP ERTELENDİ
Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelendi veya iptal edildi.
Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Formula 1'in Belçika etabı seyircisiz düzenlenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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