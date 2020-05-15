Formula 1'in Belçika etabı seyircisiz düzenlenecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Belçika etabı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz gerçekleştirilecek.

Valon Bölgesi Başkanı Elio Di Rupo, 30 Ağustos'ta yapılması planlanan Belçika Grand Prix'sinin seyircisiz düzenleneceğini açıkladı.

Geçen ay ülkede corona virüsü salgını nedeniyle kalabalık kitlelerin katılacağı tüm organizasyonlar 31 Ağustos'a kadar yasaklanmış, Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın bilet satışları da askıya alınmıştı.

SALGIN NEDENİYLE 10 ETAP ERTELENDİ

Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelendi veya iptal edildi.

Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.