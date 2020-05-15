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15 Mayıs 2020, Cuma
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Formula 1'in etabı seyircisiz düzenlenecek

Formula 1'in Belçika etabı seyircisiz düzenlenecek

Çin'de ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dğnyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle Formula 1'de de 10 etap ertelenmişti. Valon Bölgesi Başkanı Elio Di Rupo, 30 Ağustos'ta yapılması planlanan 'sinin seyircisiz düzenleneceğini açıkladı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın etabı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz gerçekleştirilecek.

Valon Bölgesi Başkanı Elio Di Rupo, 30 Ağustos'ta yapılması planlanan Belçika 'sinin seyircisiz düzenleneceğini açıkladı.

Geçen ay ülkede corona virüsü salgını nedeniyle kalabalık kitlelerin katılacağı tüm organizasyonlar 31 Ağustos'a kadar yasaklanmış, Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın bilet satışları da askıya alınmıştı.

SALGIN NEDENİYLE 10 ETAP ERTELENDİ

Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelendi veya iptal edildi.

Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da 'daki yarışla başlaması bekleniyor.

  1. 15.05.2020
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