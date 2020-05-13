Kenan Sofuoğlu A Spor'da
Dünya Supersport Şampiyonası'nda ülkemize 5 dünya şampiyonluğu getiren, başarılarıyla genç sporculara ilham veren efsane eski Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun hayatını konu alan bir belgesel çekildi.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda ülkemize 5 dünya şampiyonluğu getiren, başarılarıyla genç sporculara ilham veren efsane eski Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun hayatını konu alan bir belgesel çekildi. Kenan Sofuoğlu'nun yaşadığı zorluklardan, şampiyonluklara uzanan yolculuğunu anlatan, Red Bull Media House prodüksiyonu 'Köklere Dönüş' belgeseli, 19 Mayıs Salı günü A Spor ve Red Bull TV'de ekranlara gelecek.
- 13.5.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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