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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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A Spor'da

Kenan Sofuoğlu A Spor'da

'nda ülkemize 5 dünya şampiyonluğu getiren, başarılarıyla genç sporculara ilham veren efsane eski sporcusu 'nun hayatını konu alan bir belgesel çekildi.

'nda ülkemize 5 dünya şampiyonluğu getiren, başarılarıyla genç sporculara ilham veren efsane eski sporcusu 'nun hayatını konu alan bir belgesel çekildi. Kenan Sofuoğlu'nun yaşadığı zorluklardan, şampiyonluklara uzanan yolculuğunu anlatan, Red Bull Media House prodüksiyonu 'Köklere Dönüş' belgeseli, 19 Mayıs Salı günü A Spor ve Red Bull TV'de ekranlara gelecek.

  1. 13.5.2020
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