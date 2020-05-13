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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Vettel, ’den ayrılıyor

Kariyerinde 4 Formula 1 şampiyonluğu olan , 'den ayrılacak. Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki ile 2015'ten itibaren yarıştığı ve 14 birincilik elde ettiği takım arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Kariyerinde 4 Formula 1 şampiyonluğu olan , 'den ayrılacak. Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki ile 2015'ten itibaren yarıştığı ve 14 birincilik elde ettiği takım arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlandı.
  1. 13.5.2020
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