Sofuoğlu tur atacak
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Millî Takımlar Kaptanı ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 19 Mayıs Salı günü 'Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi' ile Türkiye'nin tanıtımını yapacak. Dolmabahçe Sarayı önünden başlatılacak tanıtım turunda Sofuoğlu'na Toprak Razgatlıoğlu eşlik edecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Millî Takımlar Kaptanı ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 19 Mayıs Salı günü 'Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi' ile Türkiye'nin tanıtımını yapacak. Dolmabahçe Sarayı önünden başlatılacak tanıtım turunda Sofuoğlu'na Toprak Razgatlıoğlu eşlik edecek.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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