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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Sofuoğlu tur atacak

Sofuoğlu tur atacak

Motosiklet Federasyonu () ve , Salı günü ' 19 Mayıs Atatürk Rallisi' ile Türkiye'nin tanıtımını yapacak. önünden başlatılacak tanıtım turunda Sofuoğlu'na eşlik edecek.

Motosiklet Federasyonu () ve , Salı günü ' 19 Mayıs Atatürk Rallisi' ile Türkiye'nin tanıtımını yapacak. önünden başlatılacak tanıtım turunda Sofuoğlu'na eşlik edecek.

  1. 18.5.2020
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