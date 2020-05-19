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Köklerine dönüş

Köklerine dönüş

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez bayrağımızı dalgalandıran eski sporcusu 'nun hayatını anlatan, 'Köklere Dönüş' belgeseli bugün 16.30'da A Spor ekranlarında olacak.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez bayrağımızı dalgalandıran eski sporcusu 'nun hayatını anlatan, 'Köklere Dönüş' belgeseli bugün 16.30'da A Spor ekranlarında olacak. Sofuoğlu, online basın toplantısında tanıtılan 26 dakikalık belgeselle ilgili duygularını şöyle aktardı: Hayatım boyunca önüme çıkan engelleri motosiklet tutkum sayesinde aştım. Bu yolculuğumda yanımda hep Red Bull ailesi vardı. Bu belgesel sayesinde benim için çok özel anları, unutmak istemediğim sevdiklerimi ve genç bir sporcuyken kurduğum hayalleri nasıl tutkuyla gerçekleştirdiğimi hatırlamak, bunu çocuklarımın da izleyecek olması beni çok duygulandırıyor.
  1. 19.5.2020
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