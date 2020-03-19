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19 Mart 2020, Perşembe
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FIA'dan flaş Monako kararı!

FIA'dan flaş Monako kararı!

Dünya Şampiyonası'nda bugün ertelendiği açıklanan Monako , organizatörlerin başka uygun bir tarihin bulunmadığını duyurmasıyla iptal edildi.

Bugün FIA'dan yapılan açıklama ile birlikte ve GP ile birlikte ertelendiği duyurulan Monako GP'nin, 2020 takviminden çıkartıldığı açıklandı.

Monako Otomobil Kulübü'nden yapılan açıklamada, ülkede yarış için 24 Mayıs'tan başka uygun bir tarih bulunmadığı dile getirildi ve bu nedenden dolayı Monako 'in iptal edildiği açıklandı.

  1. 19.03.2020
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