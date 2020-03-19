Formula 1'de 3 Grand Prix daha ertelendi
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 3 Grand Prix daha ertelendi. Yapılan açıklamaya göre Hollanda GP, 10 Mayıs'ta koşulacak İspanya GP ve 24 Mayıs'ta koşulacak Monako GP ileri bir tarihe alındı.
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sporlardan birisi Formula 1 oldu. 13-15 Mart'ta sezonun açılışını Avustralya Grand Prix ile yapmaya hazırlanan Formula 1'de bu GP, koronavirüs nedeniyle iptal edildi.
Sezon öncesinde iptal edilen Çin GP ile birlikte Bahreyn ve Vietnam Grand Prix'lerinin de ertelenmesiyle birlikte sezonun başlangıcı da askıya alınmıştı.
FIA'dan yapılan yeni açıklama ile birlikte 3 Mayıs'ta koşulacak Hollanda GP, 10 Mayıs'ta koşulacak İspanya GP ve 24 Mayıs'ta koşulacak Monako GP'nin de ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.
F1 kulislerinde dolaşan bilgilere göre güvenli bir ortam oluştuğu takdirde sezonun 7 Haziran'da Azerbaycan GP ile başlayacağı ve ertelenen yarışların, takvime sıkıştırılacağı kaydedildi.
- 19.03.2020
- Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu '3 isme' emanet ediyor
- Sporcuların evdeki eğlenceli halleri...
- Yeni sezon bombaları patladı! Süper Lig'in 4 yıldızı Galatasaray'a...
- Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi
- Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Formula 1'de 3 Grand Prix daha ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.