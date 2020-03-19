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19 Mart 2020, Perşembe
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'de 3 daha ertelendi

Formula 1'de 3 Grand Prix daha ertelendi

Dünya Şampiyonası'nda 3 daha ertelendi. Yapılan açıklamaya göre GP, 'ta koşulacak GP ve 'ta koşulacak Monako GP ileri bir tarihe alındı.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sporlardan birisi oldu. 13-15 Mart'ta sezonun açılışını Avustralya ile yapmaya hazırlanan Formula 1'de bu GP, koronavirüs nedeniyle iptal edildi.

Sezon öncesinde iptal edilen GP ile birlikte Bahreyn ve Vietnam Grand Prix'lerinin de ertelenmesiyle birlikte sezonun başlangıcı da askıya alınmıştı.
FIA'dan yapılan yeni açıklama ile birlikte 3 Mayıs'ta koşulacak GP, 'ta koşulacak GP ve 'ta koşulacak Monako GP'nin de ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

F1 kulislerinde dolaşan bilgilere göre güvenli bir ortam oluştuğu takdirde sezonun 7 Haziran'da GP ile başlayacağı ve ertelenen yarışların, takvime sıkıştırılacağı kaydedildi.

  1. 19.03.2020
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