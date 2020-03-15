Ferrari, Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattı - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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, 1 fabrikasını geçici olarak kapattı

Ferrari, Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattı

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 fabrikasını geçici olarak kapattığını duyurdu.

İtalyan otomobil üreticisinden yapılan açıklamada, yol araçlarının yanı sıra 1 fabrikasının da yaklaşık iki hafta süreyle faaliyetlerine ara vereceği, bu kararın çalışanların sağlığı için alındığı kaydedildi.

Personelden bazılarının çalışmalarını evden sürdüreceği süreçte , gelişmelere göre fabrikalarını 27 Mart'ta yeniden açmayı planlıyor.

'da şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 1441 kişi hayatını kaybetti.

  1. 15.03.2020
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