Ferrari, Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattı

Ferrari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattığını duyurdu.
İtalyan otomobil üreticisinden yapılan açıklamada, yol araçlarının yanı sıra Formula 1 fabrikasının da yaklaşık iki hafta süreyle faaliyetlerine ara vereceği, bu kararın çalışanların sağlığı için alındığı kaydedildi.
Personelden bazılarının çalışmalarını evden sürdüreceği süreçte Ferrari, gelişmelere göre fabrikalarını 27 Mart'ta yeniden açmayı planlıyor.
İtalya'da şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 1441 kişi hayatını kaybetti.
- 15.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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