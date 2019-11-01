Formula 1'de sıradaki durak ABD - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Motor Sporları Haberleri Formula 1'de sıradaki durak ABD

Formula 1'de sıradaki durak

Formula 1'de sıradaki durak ABD

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, 'de yapılacak sezonun 19. yarışıyla sürecek. ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları 3 Kasım Pazar günü TSİ 00.00'da, yarış ise aynı gün TSİ 22.10'da başlayacak.

Takımlar klasmanında Mercedes'in şampiyonluğunu önceden ilan ettiği organizasyonda pilotlar klasmanında da sona yaklaşılıyor. Mercedes'in başarılı pilotu , zirve yolundaki en yakın rakibi takım arkadaşı Finlandiyalı 'tan 4 puan fazla alacağı bir dereceyle yarışı tamamlarsa kariyerindeki 6. şampiyonluğa ulaşacak. 'deki yarışta, Büyük Britanyalı sürücüye 8'incilik ve üstü bir derece de zirveyi garantilemesi için yeterli olacak.

Formula 1'de ABD 'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (): 363 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 289

3. Charles Leclerc (Monako): 236

4. (): 230

5. Max Verstappen (): 220


TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 652 puan

2. Ferrari: 466

3. : 341

4. McLaren: 111

5. Renault: 73

  1. 01.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Formula 1'de sıradaki durak ABD haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN