Formula 1'de sıradaki durak ABD

Takımlar klasmanında Mercedes'in şampiyonluğunu önceden ilan ettiği organizasyonda pilotlar klasmanında da sona yaklaşılıyor. Mercedes'in başarılı pilotu Lewis Hamilton, zirve yolundaki en yakın rakibi takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas'tan 4 puan fazla alacağı bir dereceyle yarışı tamamlarsa kariyerindeki 6. şampiyonluğa ulaşacak. ABD'deki yarışta, Büyük Britanyalı sürücüye 8'incilik ve üstü bir derece de zirveyi garantilemesi için yeterli olacak.

Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

PİLOTLAR KLASMANI



1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 363 puan



2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 289



3. Charles Leclerc (Monako): 236



4. Sebastian Vettel (Almanya): 230



5. Max Verstappen (Hollanda): 220



TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 652 puan

2. Ferrari: 466

3. Red Bull: 341

4. McLaren: 111

5. Renault: 73