Formula 1'de sıradaki durak ABD
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'de yapılacak sezonun 19. yarışıyla sürecek. ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları 3 Kasım Pazar günü TSİ 00.00'da, yarış ise aynı gün TSİ 22.10'da başlayacak.
Takımlar klasmanında Mercedes'in şampiyonluğunu önceden ilan ettiği organizasyonda pilotlar klasmanında da sona yaklaşılıyor. Mercedes'in başarılı pilotu Lewis Hamilton, zirve yolundaki en yakın rakibi takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas'tan 4 puan fazla alacağı bir dereceyle yarışı tamamlarsa kariyerindeki 6. şampiyonluğa ulaşacak. ABD'deki yarışta, Büyük Britanyalı sürücüye 8'incilik ve üstü bir derece de zirveyi garantilemesi için yeterli olacak.
Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 363 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 289
3. Charles Leclerc (Monako): 236
4. Sebastian Vettel (Almanya): 230
5. Max Verstappen (Hollanda): 220
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 652 puan
2. Ferrari: 466
3. Red Bull: 341
4. McLaren: 111
5. Renault: 73
- 01.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Formula 1'de sıradaki durak ABD haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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