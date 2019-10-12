Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de 3. oldu - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
12 Ekim 2019, Cumartesi
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Arjantin'de 3. oldu

Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de 3. oldu

'nda 'yi temsil eden milli motosikletçi , Arjantin etabındaki ilk yarışı 3. sırada bitirdi. Aruba-Ducati takımından ise 1. oldu.

Milli motosikletçi, 'nın 12. ayağı olan Arjantin etabının ilk yarışını 3. sırada tamamladı

Arjantin'deki 4 bin 276 metrelik Circuito San Juan Villicum Pisti'nde düzenlenen 12. etabın ilk yarışında, Turkish Puccetti sürücüsü piste çıktı.

Aruba-Ducati takımından , son 4 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu 'in 1.56 saniye önünde birinciliğe ulaştı.

Toprak Razgatlıoğlu 4. cepten başladığı mücadeleyi, liderin 3.327 saniye arkasında 3. sırada tamamladı.

Şampiyonada 12. etabın ikinci yarışı, yarın TSİ 22.00'de yapılacak.

SÜRÜCÜLER KLASMANI

1. Jonathan Rea (): 564

2. Alvaro Bautista (): 440

3. Alex Lowes (Büyük Britanya): 290

4. Michael van der Mark (): 287

5. Toprak Razgatlıoğlu: 276

  1. 13.10.2019
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