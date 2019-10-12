Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de 3. oldu
Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin etabındaki ilk yarışı 3. sırada bitirdi. Aruba-Ducati takımından Alvaro Bautista ise 1. oldu.
Arjantin'deki 4 bin 276 metrelik Circuito San Juan Villicum Pisti'nde düzenlenen 12. etabın ilk yarışında, Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu piste çıktı.
Aruba-Ducati takımından Alvaro Bautista, son 4 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea'in 1.56 saniye önünde birinciliğe ulaştı.
Toprak Razgatlıoğlu 4. cepten başladığı mücadeleyi, liderin 3.327 saniye arkasında 3. sırada tamamladı.
Şampiyonada 12. etabın ikinci yarışı, yarın TSİ 22.00'de yapılacak.
SÜRÜCÜLER KLASMANI
1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 564
2. Alvaro Bautista (İspanya): 440
3. Alex Lowes (Büyük Britanya): 290
4. Michael van der Mark (Hollanda): 287
5. Toprak Razgatlıoğlu: 276
- 13.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de 3. oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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