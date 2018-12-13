Başkan Erdoğan Can Öncü'yü kabul etti!
13 Aralık 2018, Perşembe
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Başkan Erdoğan 'yü kabul etti!

Başkan Erdoğan <a href="/index/can-oncu?id=127375c7-d14a-46d5-91f9-3374b4855a1f" class="" rel="tag">Can Öncü</a>'yü kabul etti!

Başkan , Moto3 ’sini kazanan Öncü ve kardeşini tebrik etti.

Başkan , AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motor sporcusu Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve ilk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitiren ile kardeşi 'yü makamında kabul etti. Külliye'de gerçekleştirilen ziyarette Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da yer aldı. İlk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitirerek Moto3 tarihinin yarış kazanan en genç sporcusu olan 15 yaşındaki ve yine motor sporcusu olan kardeşi , Erdoğan'a adının yazılı olduğu bir kask hediye etti. Başkan Erdoğan, kabulde genç sporcuları tebrik etti.

  1. 13.12.2018
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