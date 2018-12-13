Başkan Erdoğan Can Öncü'yü kabul etti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moto3 Grand Prix’sini kazanan Öncü ve kardeşini tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motor sporcusu Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve ilk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitiren Can Öncü ile kardeşi Deniz Öncü'yü makamında kabul etti. Külliye'de gerçekleştirilen ziyarette Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da yer aldı. İlk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitirerek Moto3 Grand Prix tarihinin yarış kazanan en genç sporcusu olan 15 yaşındaki Can Öncü ve yine motor sporcusu olan kardeşi Deniz Öncü, Erdoğan'a adının yazılı olduğu bir kask hediye etti. Başkan Erdoğan, kabulde genç sporcuları tebrik etti.
- 13.12.2018
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 7
Yorum
kadiı güç istifa ve savcılığı göreve davet ediyorum mal varlığına el konulup galatasaray için harcansın verdiği zararların karşılığı
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
ÖZCAN KİMSE KALMADIĞINA GÖRE BİZ OYNAYALIM BEN DEFANS OLURUM
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