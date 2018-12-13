Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motor sporcusu Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve ilk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitiren Can Öncü ile kardeşi Deniz Öncü'yü makamında kabul etti. Külliye'de gerçekleştirilen ziyarette Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da yer aldı. İlk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitirerek Moto3 Grand Prix tarihinin yarış kazanan en genç sporcusu olan 15 yaşındaki Can Öncü ve yine motor sporcusu olan kardeşi Deniz Öncü, Erdoğan'a adının yazılı olduğu bir kask hediye etti. Başkan Erdoğan, kabulde genç sporcuları tebrik etti.