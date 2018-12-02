Akdeniz Offroad Kupası final yarışları yapıldı
02 Aralık 2018, Pazar
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final yarışları yapıldı

Akdeniz Offroad Kupası final yarışları yapıldı

Final yarışları 'ta yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanlar Offroad Kulübü'nün organize ettiği Kılavuzlu Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen yarışlara 19 ilden özel donanımlı 24 araç katıldı. Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. Pilotlar zorlu parkuru en kısa sürede tamamlamak için büyük çaba harcarken, zaman zaman yaşanan küçük kazalar ve arızalar nedeniyle zor anlar yaşandı.
Yarışma sonunda S-1'de Bora Köse, S-2'de Hüseyin Bişi, S-3'te Kemal Arıcan, S-4'te İtalyan birinci oldu. Giuseppe Simone Agazzi aynı zamanda genel klasmanda da birinci oldu.
Dereye girenler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.


  1. 2.12.2018 19:56
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