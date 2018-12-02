Akdeniz Offroad Kupası final yarışları yapıldı
Akdeniz Offroad Kupası Final yarışları Kahramanmaraş'ta yapıldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanlar Offroad Kulübü'nün organize ettiği Kılavuzlu Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen yarışlara 19 ilden özel donanımlı 24 araç katıldı. Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. Pilotlar zorlu parkuru en kısa sürede tamamlamak için büyük çaba harcarken, zaman zaman yaşanan küçük kazalar ve arızalar nedeniyle zor anlar yaşandı.
Yarışma sonunda S-1'de Bora Köse, S-2'de Hüseyin Bişi, S-3'te Kemal Arıcan, S-4'te İtalyan Giuseppe Simone Agazzi birinci oldu. Giuseppe Simone Agazzi aynı zamanda genel klasmanda da birinci oldu.
Dereye girenler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
- 2.12.2018 19:56
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
Toplam 1
Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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