Williams koltuğu Kubica'nın
2011'de geçirdiği kazada kariyeri tehlikeye giren Polonyalı sürücü Robert Kubica, 2019 Formula 1 sezonunda Williams-Mercedes takımında yarışacak.
Formula 1 takımlarından Williams-Mercedes, 2011'de yaptığı ralli kazası sonucu ölümden dönen Polonyalı pilot Robert Kubica ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Takımdan yapılan açıklamaya göre 20 yaşındaki Büyük Britanyalı sürücü George Russell'ın 2019 sezonundaki takım arkadaşı, bu yıl test pilotu olarak görev yapan 33 yaşındaki Robert Kubica olacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kubica, "Formula 1'e dönme serüvenim çok zor geçti. İmkansız görünen şey artık mümkün hissettiriyor. 2019 Formula 1 sezonunda yarışacağımı söyleyebildiğim için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
2006'da başladığı Formula 1 kariyerine 2011 sezonu öncesi geçirdiği kazaya kadar devam eden Kubica, katıldığı 76 yarışta biri birincilik olmak üzere 12 kez podyuma çıkmıştı.
- 22.11.2018 13:57
- Güncelleme: 22.11.2018 15:29
-
ZTK kura çekimi 23 Kasım'da
Toplam 1
Yorum
EMRE GÜZEL BİR KURA OLSUN
-
Galatasaray - Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
taraftar Bence Konyaspor bu maça gitmemeli.Maçın hakemi daha önce gs de basketbol oynamış Hüseyin Göçek. Vatandaslar herşeyi biliyor
-
Gökhan Keskin'in babası son yolculuğuna uğurlandı
Toplam 1
Yorum
serhat GENÇ Başın sağolsun Gökhan kardeşim, allah sabırla versin
Williams koltuğu Kubica'nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.