Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Brezilya'da yapılacak sezonun 20. yarışıyla devam edecek.

Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turu, yarın TSİ 19.00'da başlayacak. Yarış ise 11 Kasım Pazar günü TSİ 19.10'da gerçekleştirilecek.

Önceki yarışlarda Lewis Hamilton 10, Sebastian Vettel 5, Daniel Ricciardo 2, Max Verstappen ve Kimi Raikkonen birer kez podyumun zirvesine çıkmıştı.

33 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton, Meksika'da düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin beşinci şampiyonluğunu ilan etmişti.

Formula 1'de Brezilya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 358 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 294

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 236

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 227

5. Max Verstappen (Hollanda): 216

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 585 puan

2. Ferrari: 530

3. Red Bull: 362

4. Renault: 114

5. Haas: 84