Formula 1'de sıradaki durak Brezilya
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Brezilya'da yapılacak sezonun 20. yarışıyla devam edecek.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Brezilya'da yapılacak sezonun 20. yarışıyla devam edecek.
Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turu, yarın TSİ 19.00'da başlayacak. Yarış ise 11 Kasım Pazar günü TSİ 19.10'da gerçekleştirilecek.
Önceki yarışlarda Lewis Hamilton 10, Sebastian Vettel 5, Daniel Ricciardo 2, Max Verstappen ve Kimi Raikkonen birer kez podyumun zirvesine çıkmıştı.
33 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton, Meksika'da düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin beşinci şampiyonluğunu ilan etmişti.
Formula 1'de Brezilya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 358 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya): 294
3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 236
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 227
5. Max Verstappen (Hollanda): 216
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 585 puan
2. Ferrari: 530
3. Red Bull: 362
4. Renault: 114
5. Haas: 84
- 9.11.2018 11:16
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
elinden mi kaçırdı arkadaş adamların geldiği etkili atak sayısı bir elin parmaklarını geçmez bjk 10 atak yapıp doğru düzgün gol atmakta zorlanıyor nasıl iştir
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
cascan golcüsü olmayan,nefesi kesilen BJK ve genç dinamikGENK.Çok bilelerin aldıkları golcüler neredeler acaba? Kuş elden kaçınca bakalım ne olacak
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
thebarbaros ne elinden kaçırdısı yahu ! maçı izlemediniz galiba ! tesadüfi bir golle öne geçtik, adamlar dağıtacaktı, elinden kaçırmış !
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