Formula 1'de sıradaki durak Brezilya – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Formula 1'de sıradaki durak

    Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

    Formula 1 'nda heyecan, 'da yapılacak sezonun 20. yarışıyla devam edecek.

    Formula 1 'nda heyecan, 'da yapılacak sezonun 20. yarışıyla devam edecek.

    'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak Brezilya 'sinin sıralama turu, yarın TSİ 19.00'da başlayacak. Yarış ise 11 Kasım Pazar günü TSİ 19.10'da gerçekleştirilecek.

    Önceki yarışlarda 10, 5, Daniel Ricciardo 2, ve Kimi Raikkonen birer kez podyumun zirvesine çıkmıştı.

    33 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton, 'da düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin beşinci şampiyonluğunu ilan etmişti.

    Formula 1'de Brezilya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

    PİLOTLAR KLASMANI

    1. Lewis Hamilton (): 358 puan

    2. Sebastian Vettel (): 294

    3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 236

    4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 227

    5. Max Verstappen (): 216

    TAKIMLAR KLASMANI

    1. Mercedes: 585 puan

    2. Ferrari: 530

    3. : 362

    4. Renault: 114

    5. Haas: 84

    1. 9.11.2018 11:16
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