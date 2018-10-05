MotoGP'de heyecan Tayland'da sürecek
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    MotoGP'de heyecan 'da sürecek

    MotoGP'de heyecan Tayland'da sürecek

    Sezonun 15. yarışı, 7 günü 'da gerçekleştirilecek

    MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı, 'ın ev sahipliğinde 7 günü düzenlenecek.

    Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 15. mücadelesi, Tayland'ın Buriram bölgesindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden yapılacak.

    Sıralama turlarının yarın 10.10'da gerçekleştirileceği yarış, pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.

    Geride kalan 14 ayağın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

    Pilotlar klasmanı:

    1. (): 246 puan

    2. Andrea Dovizioso (): 174

    3. (İtalya): 159

    4. (İspanya): 130

    5. Maverick Vinales (İspanya): 130

    1. 5.10.2018 10:00
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