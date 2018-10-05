MotoGP'de heyecan Tayland'da sürecek
Sezonun 15. yarışı, 7 Ekim Pazar günü Tayland'da gerçekleştirilecek
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı, Tayland'ın ev sahipliğinde 7 Ekim Pazar günü düzenlenecek.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 15. mücadelesi, Tayland'ın Buriram bölgesindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden yapılacak.
Sıralama turlarının yarın TSİ 10.10'da gerçekleştirileceği yarış, pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.
Geride kalan 14 ayağın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:
Pilotlar klasmanı:
1. Marc Marquez (İspanya): 246 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 174
3. Valentino Rossi (İtalya): 159
4. Jorge Lorenzo (İspanya): 130
5. Maverick Vinales (İspanya): 130
- 5.10.2018 10:00
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Alişan'dan Comolli'ye tepki!
Toplam 4
Yorum
düşünen Türkücüden futbol yorumcusu olmaz. Herkes bildiği işi yapsın. Milletin işine biraz saygı gösterin. Bu üslubu utanmadan nasıl kullanır insan.
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Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 3
Yorum
savaş BJK li futbolcular ayağında çok top tutuyor.Malmöyü ciddiye almadıkları için bu oldu.Ciddiye alınsaydı Maça Lens,Töre,Necip ile başlanmazdı.
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Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 3
Yorum
savaş Yenilginin sorumlusu şenoldur.Lens,Töre,Necipin ne işi var.Hele Lensten hala ne bekliyor.Gökhan çok önce çıkmalıydı.Sonrada caner çıkmalıydı
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