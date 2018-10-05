İsveç basınında Malmö-Beşiktaş maçının yansımaları

Beşiktaş galibiyetiyle Malmö'nün hem 3 puan hem de 5,6 milyon kron bonus kazandığı vurgulanan haberde, Malmö futbolcusu Arnor Traustason'un "Pepe ne zaman saha içinde bize hakaretli konuşmaya başladı, ardından iki gol geldi." ifadesine yer verildi.