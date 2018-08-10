MotoGP heyecanı Avusturya'da sürecek
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    MotoGP heyecanı 'da sürecek

    MotoGP heyecanı Avusturya'da sürecek

    MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı, 'nın ev sahipliğinde Pazar günü düzenlenecek.

    Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 11. ayağı, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Pisti'nde, 28 tur üzerinden yapılacak.

    Sıralama turlarının yarın 15.10'da başlayacağı yarışın startı, Pazar günü TSİ 15.00'te verilecek.

    Geride kalan 10 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

    1. (): 181 puan

    2. (): 132

    3. Andrea Dovizioso (İtalya): 113

    4. Maverick Vinales (İspanya): 109

    5. (İspanya): 105

    1. 10.8.2018 11:18
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