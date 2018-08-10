MotoGP heyecanı Avusturya'da sürecek
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı, Avusturya'nın ev sahipliğinde 12 Ağustos Pazar günü düzenlenecek.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 11. ayağı, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde, 28 tur üzerinden yapılacak.
Sıralama turlarının yarın TSİ 15.10'da başlayacağı yarışın startı, 12 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te verilecek.
Geride kalan 10 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 181 puan
2. Valentino Rossi (İtalya): 132
3. Andrea Dovizioso (İtalya): 113
4. Maverick Vinales (İspanya): 109
5. Jorge Lorenzo (İspanya): 105
- 10.8.2018 11:18
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Beşiktaş LASK Linz karşısında Babel ile kazandı!
Toplam 1
Yorum
BJK'li Topla çok oynuyorsun Babel. Maçin basinda takim oyununa iyi uydun gol oldu sonra yine simarmaya basladin..
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Tolga Ciğerci elde kaldı
Toplam 3
Yorum
yaşar ersoyu İncelemeden ve bilinçsizce alınan oyuncular GS'yi bitirdi.Şimdiki yönecilerde son derece pasif ve bilgisiz.Takım hala takviye edilemedi.Safralarda elde kaldı.
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Hovarda Kartal! Beşiktaş 1-0 LASK Linz maç sonucu
Toplam 3
Yorum
eray oyunun gidişatına göre al babeli koy pektemeki love ve pektemek yanyana çoşar ara ara çift forvet oynatılmalı her oyuncu oynamalı
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