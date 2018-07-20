Formula 1'de sıradaki durak Almanya – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Formula 1'de sıradaki durak

    Formula 1'de sıradaki durak Almanya

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, 'da yapılacak sezonun 11. yarışıyla sürecek.

    'nın Baden-Württemberg eyaletindeki 4 bin 574 metrelik Hockenheim Pisti'nde 67 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 22 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.

    , Bahreyn, ve 'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu , , ve Fransa'da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu , ve Monaco'da -TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü , 'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.

    Pilotlar ve takımlar klasmanı
    Formula 1'de Almanya 'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

    Pilotlar klasmanı
    1. Sebastian Vettel (Almanya): 171 puan

    2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 163

    3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 116

    4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 106

    5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 104

    Takımlar klasmanı
    1. Ferrari: 287 puan

    2. Mercedes: 267

    3. Red Bull: 199

    4. Renault: 70

    5. Haas: 51

    1. 20.7.2018 10:13
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