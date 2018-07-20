Formula 1'de sıradaki durak Almanya
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Almanya'da yapılacak sezonun 11. yarışıyla sürecek.
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki 4 bin 574 metrelik Hockenheim Pisti'nde 67 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 22 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.
Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Büyük Britanya'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Azerbaycan, İspanya ve Fransa'da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.
Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Almanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
Pilotlar klasmanı
1. Sebastian Vettel (Almanya): 171 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 163
3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 116
4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 106
5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 104
Takımlar klasmanı
1. Ferrari: 287 puan
2. Mercedes: 267
3. Red Bull: 199
4. Renault: 70
5. Haas: 51
- 20.7.2018 10:13
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Galatasaray Sunday Alimi ile sözleşme imzalıyor
Toplam 2
Yorum
austin neden bütün örnekler brumadan anlamadık ya bruma çok acaip bi oyuncumu olduki hep onun gibi buldukmu alabiliriz.
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Başkan kampa geliyor
Toplam 2
Yorum
austin sıradan bir olayı 'şaşırdılar' 'bizde böyle dedik'gibi sanki masal anlatır gibi anlatıyo herşeyi başkan. çok eski kafalar ya.
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Başkan kampa geliyor
Toplam 2
Yorum
austin fb,bjk yönetim görüntüsüyle gs arasında çok fark var.genç vizyonların yanında çok yerel kaldık.başkan tam masalcı dede.
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