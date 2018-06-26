Macaristan’da Sonka zaferi
Akrobatik uçuşlarıyla cesur pilotların yarıştığı Red Bull Air Race’te sezonun dördüncü yarışı, Macaristan’ın Budapeşte kentinde düzenlendi. Tuna Nehri kıyısında tam 165 bin kişi tarafından takip edilen ve büyük bir rekabetle görsel şölen sunan yarışı Martin Sonka kazandı. Çek pilot bu sezon ilk kez bir yarış galibiyeti elde etti.
Yarış sonunda konuşan Martin Sonka, "İnanılmazdı. Muhteşem kalabalığın enerjisi kokpitin içine kadar yansıdı. Podyumun en üst basamağından da manzara şahaneydi. Her seferinde çok seviyorum. Sezonun ortası olması sebebiyle yarışı kazanmak zirveden kopmamak adına çok önemliydi" açıklamasını yaptı.
Tuna Nehri üzerindeki meşhur Zincir Köprü semalarında muhteşem bir rekabete sahne olan yarışta ikinci 30 yaşındaki Mika Brageot oldu. Air Race'in en genç pilotu, kariyerinin en büyük başarısını elde etti. Üçüncü sırayı ise Matt Hall aldı. Avustralyalı pilot genel klasmanda topladığı 45 puanla zirvedeki yerini de korudu. Dört yarış sonunda ABD'li Michael Goulian 43 puanla ikinci, Martin Sonka da 34 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Air Race heyecanı 26 Ağustos'ta Rusya'nın Kazan kentinde devam edecek. Gökyüzündeki büyük şölen kasım ayında son bulacak.
- 26.6.2018 10:36
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
Macaristan’da Sonka zaferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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