Fransa'da zafer Hamilton'ın – Fotomaç – 25 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'da zafer Hamilton'ın

    Fransa'da zafer Hamilton'ın

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı 'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu birinci oldu.

    Formula 1'de sezonun 8. ayağı, 'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapıldı.

    "Pole" pozisyonunda başladığı yarışta 1.30.11.385'lik süresiyle bitiş çizgisine rakiplerinin önünde ulaşan Hamilton, bu sezonki 3'üncü, kariyerinin 65'inci birinciliğini elde etti.

    Liderin 7.090 saniye gerisinde -TAG Heuer takımından Hollandalı ikinci, 25.888 saniye arkasında Ferrari'nin Fin sürücüsü Kimi Raikkonen ise üçüncü sırayı aldı.

    Bu sonuçla puanını 145'e çıkaran Hamilton, Vettel'i geçerek pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.

    Sezonun 9. yarışı Avusturya 'si, 1 Temmuz'da yapılacak.

    İLK 10
    Fransa Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

    1. (Mercedes)

    2. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

    3. Kimi Raikkonen (Ferrari)

    4. (Red Bull-TAG Heuer)

    5. (Ferrari)

    6. (Haas Ferrari)

    7. (Mercedes)

    8. Carlos Sainz (Renault)

    9. Nico Hulkenberg (Renault)

    10. Charles Leclerc (Sauber Ferrari)

    PİLOTLAR KLASMANI
    1. Lewis Hamilton (): 145 puan

    2. Sebastian Vettel (Almanya): 131

    3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 96

    4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 92

    5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 83

    TAKIMLAR KLASMANI
    1. Mercedes: 237 puan

    2. Ferrari: 214

    3. Red Bull: 164

    4. Renault: 62

    5. McLaren: 40

    1. 24.6.2018 23:23
    2. Güncelleme: 25.6.2018 02:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fransa'da zafer Hamilton'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN