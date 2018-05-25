Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de piste çıkacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Kawasaki Puccetti takımıyla yarışan milli sporcu, Donington Park pistinde hafta sonu 2 ayrı yarışta boy gösterecek.

Genel klasmanda 58 puanla 8. sırada yer alan Toprak, yarın Super Pole yarışına katıldıktan sonra aynı gün TSİ 15.15'de İngiltere yarışına çıkacak. Hafta sonunun ikinci yarışı ise 27 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'de başlayacak.

ALİ EFE YEĞİN DE AYNI PİSTTE YARIŞACAK

Nutec-Benjan Kawasaki takımıyla yarışan milli sporcu Ali Efe Yeğin de Avrupa Superstock1000 Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışında mücadele edecek.

Donington Park pistindeki yarışta piste çıkacak milli sporcu yarın yapılacak sıralama antrenmanın ardından 27 Mayıs Pazar günü TSİ 17.15'teki mücadelede start alacak.