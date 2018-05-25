Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de piste çıkacak – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    , 'de piste çıkacak

    Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de piste çıkacak

    Milli motosikletçi , Dünya Superbike Şampiyonası'nın 6. ayak yarışında yarın 'de piste çıkacak.

    Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Kawasaki Puccetti takımıyla yarışan , pistinde hafta sonu 2 ayrı yarışta boy gösterecek.

    Genel klasmanda 58 puanla 8. sırada yer alan Toprak, yarın Super Pole yarışına katıldıktan sonra aynı gün TSİ 15.15'de yarışına çıkacak. Hafta sonunun ikinci yarışı ise Pazar günü TSİ 15.00'de başlayacak.

    ALİ EFE YEĞİN DE AYNI PİSTTE YARIŞACAK
    Nutec-Benjan Kawasaki takımıyla yarışan milli sporcu Ali Efe Yeğin de Avrupa Superstock1000 Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışında mücadele edecek.

    Donington Park pistindeki yarışta piste çıkacak milli sporcu yarın yapılacak sıralama antrenmanın ardından 27 Mayıs Pazar günü TSİ 17.15'teki mücadelede start alacak.

    1. 25.5.2018 11:37
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