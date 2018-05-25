Formula 1'de heyecan Monaco'da sürecek – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Formula 1'de heyecan Monaco'da sürecek

    Formula 1'de heyecan Monaco'da sürecek

    Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 16.00, yarış ise 27 Mayıs Pazar günü 16.10'da başlayacak.

    Avustralya ve Bahreyn'de koşulan sezonun ilk iki yarışını Ferrari takımının Alman pilotu , Çin'deki üçüncü yarışı -TAG Heuer takımının Avustralyalı pilotu , Azerbaycan ve İspanya'da da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu kazanmıştı.

    PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI
    Formula 1'de Monaco 'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

    PİLOTLAR KLASMANI

    1. Lewis Hamilton (): 95 puan

    2. Sebastian Vettel (Almanya): 78

    3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58

    4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 48

    5. Daniel Ricciardo (Avustralya): 47


    TAKIMLAR KLASMANI

    1. Mercedes: 153 puan

    2. Ferrari: 126

    3. Red Bull: 80

    4. Renault: 41

    5. McLaren: 40

    1. 25.5.2018 12:22
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