Formula 1'de heyecan Monaco'da sürecek
Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 16.00, yarış ise 27 Mayıs Pazar günü 16.10'da başlayacak.
Avustralya ve Bahreyn'de koşulan sezonun ilk iki yarışını Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin'deki üçüncü yarışı Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo, Azerbaycan ve İspanya'da da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazanmıştı.
PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI
Formula 1'de Monaco Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 95 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya): 78
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58
4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 48
5. Daniel Ricciardo (Avustralya): 47
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 153 puan
2. Ferrari: 126
3. Red Bull: 80
4. Renault: 41
5. McLaren: 40
- 25.5.2018 12:22
-
Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
-
Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
-
Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
Formula 1'de heyecan Monaco'da sürecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.