Valentino Rossi, Marc Marquez'i kasten çarpmakla suçladı
İtalyan motosikletçi Valentino Rossi, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 2. yarışı Arjantin Grand Prix'sinde kendisine temas ederek düşmesine neden olan İspanyol Marc Marquez ile yarışmaktan korktuğunu söyledi.
Rossi, Arjantin'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Marquez'i rakiplerine saygı duymamakla suçlayarak, "Marquez'in rakipleriyle temasları hatadan kaynaklanmıyor, bunu kasten yapıyor. Marquez ile aynı pistte olmaktan korkuyorum. Bu şekilde yarışarak herkesi tehlikeye atmış oluyor. Çok kötü bir durum çünkü böyle davranarak spora zarar veriyor." ifadelerini kullandı.
Valentino Rossi'nin yorumlarıyla ilgili hayal kırıklığına uğradığını belirten Marquez ise "Kariyerim boyunca asla kasti olarak birinin üzerine sürmedim. Her zaman bundan kaçındım. Valentino ile yaşadığımız pist koşullarından kaynaklandı ve bir hataydı. Hakkımda söyledikleri yanlış." değerlendirmesinde bulundu.
Repsol Honda'dan Marquez, Arjantin'de bitime 4 tur kala Movistar Yamaha'dan Rossi ile girdiği 6'ncılık mücadelesinde, rakibini temas ederek geçtiği için ceza almıştı. Son şampiyon Marquez, süresine 30 saniye eklenmesiyle yarışı 18. sırada bitirebilmişti. Rakibinin temasıyla motosikletinden düşen Rossi ise 19. olmuştu.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:18
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Trabzonspor’un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu
Toplam 2
Yorum
Salih 6107 İyi güzel de ne yapalım. Maalesef kısmen de olsa haklısın. Ancak her toplumda böyleleri çıkar, bizde daha çok.
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Hagi Vs Alex Bakın Bi
Toplam 96
Yorum
mako Şampiyonlar ligi gol krallığı Alex in iki asist ve ıffhs ödülünü yer yutar. Şampiyonlar ligi gol krallarını herkez hatırlar.
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Robben’i bırakmıyorlar
Toplam 1
Yorum
Enda İnşallah bırakmazlar zira bıktık fosillerden, genç Robben bulamıyorsan başarıya hasret kalmaya mahkumsunuz Türk takımları!!!
Valentino Rossi, Marc Marquez'i kasten çarpmakla suçladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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