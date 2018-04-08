MotoGP Arjantin'de birinci Crutchlow
MotoGP'de sezonun 2. ayağı Arjantin Grand Prix'sinde, LCR Honda Castrol takımından Crutchlow birinci oldu
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 2. yarışı Arjantin Grand Prix'sini, LCR Honda Castrol takımının Büyük Britanyalı pilotu Cal Crutchlow kazandı.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun ikinci ayağı, Arjantin'in Termas de Rio Hondo şehriyle aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte, 24 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Yağmur nedeniyle startı geciken yarışa 10. sıradan başlayan LCR Honda Castrol takımından Crutchlow, 40.36.342'lik derecesiyle kariyerinin 3. MotoGP zaferine ulaştı.
Crutchlow'dan 0.2 saniye sonra finişe gelen Monster Yamaha Tech 3'ten Johann Zarco 2'nci, liderin 2.5 saniye arkasındaki Suzuki Ecstar'dan Alex Rins ise 3. oldu.
6. sırayı alan Ducati takımından Andrea Dovizioso, şampiyona liderliğini Crutchlow'a kaptırdı.
Repsol Honda'dan Marc Marquez, bitime 4 tur kala Movistar Yamaha'dan Valentino Rossi ile girdiği 6'ncılık mücadelesinde, rakibini dokunarak geçtiği için ceza aldı. Son şampiyon Marquez, süresine 30 saniye eklenmesiyle yarışı 18. sırada bitirebildi.
Sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix'si, 22 Nisan'da koşulacak.
PİLOTLAR KLASMANI
1. Cal Crutchlow (Büyük Britanya): 38 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 35
3. Johann Zarco (Fransa): 28
4. Maverick Vinales (İspanya): 21
5. Marc Marquez (İspanya): 20
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:48
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Sergen Yalçın: "Ligde kalmak istiyoruz"
Toplam 1
Yorum
galah Sergen büyük takim calistirsa türkiyede sampion avrupada en az ceyrek final oynar
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Albayrak'tan flaş Altınordu açıklaması
Toplam 1
Yorum
reis yaziklar olsun altinorduymus neymis
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK En azından GS'ye yenilmeyi hazmedemeyip hafif saçmaladı, yanlış konuştu fakat sebebi hırsından yenilgiyi kabullenememesinden
MotoGP Arjantin'de birinci Crutchlow haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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