MotoGP Arjantin'de birinci Crutchlow – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Arjantin'de birinci Crutchlow

    MotoGP Arjantin'de birinci Crutchlow

    'de sezonun 2. ayağı Arjantin 'sinde, LCR Honda Castrol takımından Crutchlow birinci oldu

    Dünya Şampiyonası'nın 2. yarışı Arjantin 'sini, LCR Honda Castrol takımının Büyük Britanyalı pilotu kazandı.

    Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun ikinci ayağı, Arjantin'in Termas de Rio Hondo şehriyle aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte, 24 tur üzerinden gerçekleştirildi.

    Yağmur nedeniyle startı geciken yarışa 10. sıradan başlayan LCR Honda Castrol takımından Crutchlow, 40.36.342'lik derecesiyle kariyerinin 3. MotoGP zaferine ulaştı.

    Crutchlow'dan 0.2 saniye sonra finişe gelen Monster Yamaha Tech 3'ten Johann Zarco 2'nci, liderin 2.5 saniye arkasındaki Suzuki Ecstar'dan Alex Rins ise 3. oldu.

    6. sırayı alan Ducati takımından Andrea Dovizioso, şampiyona liderliğini Crutchlow'a kaptırdı.

    Repsol Honda'dan , bitime 4 tur kala Movistar Yamaha'dan ile girdiği 6'ncılık mücadelesinde, rakibini dokunarak geçtiği için ceza aldı. Son şampiyon Marquez, süresine 30 saniye eklenmesiyle yarışı 18. sırada bitirebildi.

    Sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix'si, 22 Nisan'da koşulacak.

    PİLOTLAR KLASMANI

    1. Cal Crutchlow (): 38 puan

    2. Andrea Dovizioso (İtalya): 35

    3. Johann Zarco (Fransa): 28

    4. Maverick Vinales (İspanya): 21

    5. Marc Marquez (İspanya): 20

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:48
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